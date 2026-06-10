Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что население Западной Украины устало от диктатуры Владимира Зеленского.
- Макгрегор считает, что США должны прекратить поддержку режима в Киеве и помочь населению Западной Украины.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Население Западной Украины до смерти устало от диктатуры Владимира Зеленского, из-за чего США должны посодействовать свержению режима в Киеве, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
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"Западная Украина сейчас представляет большой интерес. <…> Сегодня эти люди настроены серьезно. С них хватит. Они до смерти устали от Зеленского. И я думаю, что на Западной Украине таких настроений гораздо больше, чем в США и Европе понимают и осознают. Это хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что мы ничего не делаем для поддержки этих людей. А нам необходимо это делать. И мы можем помочь им, прекратив поддержку этой диктатуры в Киеве", — подчеркнул он.
Так, военный призвал перекрыть каналы финансирования Украины, поскольку, по его мнению, крах режима Зеленского уже предрешен и продолжать накачивать Киев деньгами больше не имеет никакого практического смысла.
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"Прекратите всякую помощь и обеспечение правительства на Украине. Это положило бы конец происходящему. <…> Я считаю, что для Украины песенка спета. Так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдет", — признал Макгрегор.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты, в том числе на Западной Украине.