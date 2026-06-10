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Врач назвала симптомы теплового удара у питомцев - РИА Новости, 10.06.2026
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14:22 10.06.2026
Врач назвала симптомы теплового удара у питомцев

Фроленко: одышка и вялость у питомцев могут быть признаками теплового удара

© РИА Новости / Варвара ГертьеПрием у ветеринара
Прием у ветеринара - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Прием у ветеринара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство, покраснение слизистых — первые признаки теплового удара у питомца.
  • В более тяжелых случаях при тепловом ударе у питомца могут наблюдаться рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания.
  • При тепловом ударе питомца нужно перенести в прохладное место, омыть прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, положить влажные полотенца, понемногу поить водой и обязательно показать ветеринару.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тяжелое дыхание, вялость и слюнотечение в жару могут указывать на тепловой удар у питомца, предупредила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.
"Первыми признаками обычно становятся учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство, покраснение слизистых. В более тяжелых случаях - рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания. Тогда нужно незамедлительно ехать в ветклинику", - сказала Фроленко "Ленте.ру".
По словам врача, при тепловом ударе нельзя обливать питомца холодной водой или обкладывать льдом - это может вызвать спазм сосудов. Вместо этого она порекомендовала перенести животное в прохладное место, омыть прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, положить влажные полотенца и понемногу поить водой. После стабилизации состояния обязательно показать питомца ветеринару, добавила Фроленко.
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