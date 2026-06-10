Врач назвала симптомы теплового удара у питомцев

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тяжелое дыхание, вялость и слюнотечение в жару могут указывать на тепловой удар у питомца, предупредила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

По словам врача, при тепловом ударе нельзя обливать питомца холодной водой или обкладывать льдом - это может вызвать спазм сосудов. Вместо этого она порекомендовала перенести животное в прохладное место, омыть прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, положить влажные полотенца и понемногу поить водой. После стабилизации состояния обязательно показать питомца ветеринару, добавила Фроленко.