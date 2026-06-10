В Курске уволилась учительница, назвавшая ученика "Леша-404"

Краткий пересказ от РИА ИИ Учительница из курской школы решила уволиться после скандала, вызванного вручением юмористической грамоты выпускнику.

В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области провели беседу с учительницей и администрацией школы о соблюдении норм педагогической этики.

Учительница подала в суд иск с требованием признать видео с выпускного порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить его из интернета.

КУРСК, 10 июн — РИА Новости. Учительница из курской школы, которая в шутку назвала выпускника "Леша-404" и так спровоцировала скандал, решила уволиться, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве информации и общественных коммуникаций.

"Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.

Накануне в соцсетях появилось видео с выпускного вечера, на котором учительница вручает ученику юмористическую грамоту. "За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша-404: логика не найдена", — зачитала она текст.

Видео опубликовала сестра подростка, обвинившая педагога в буллинге.

В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области добавили, что с учительницей и администрацией школы провели беседу, подчеркнув необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций.