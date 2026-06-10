Рейтинг@Mail.ru
В Курске уволилась учительница, назвавшая ученика "Леша-404" - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 10.06.2026 (обновлено: 17:00 10.06.2026)
В Курске уволилась учительница, назвавшая ученика "Леша-404"

В Курске назвавшая ученика "Леша-404" учительница подала заявление на увольнение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница из курской школы решила уволиться после скандала, вызванного вручением юмористической грамоты выпускнику.
  • В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области провели беседу с учительницей и администрацией школы о соблюдении норм педагогической этики.
  • Учительница подала в суд иск с требованием признать видео с выпускного порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить его из интернета.
КУРСК, 10 июн — РИА Новости. Учительница из курской школы, которая в шутку назвала выпускника "Леша-404" и так спровоцировала скандал, решила уволиться, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве информации и общественных коммуникаций.
"Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель
3 июня, 18:15
Накануне в соцсетях появилось видео с выпускного вечера, на котором учительница вручает ученику юмористическую грамоту. "За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша-404: логика не найдена", — зачитала она текст.
Видео опубликовала сестра подростка, обвинившая педагога в буллинге.
В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области добавили, что с учительницей и администрацией школы провели беседу, подчеркнув необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций.
Учительница же подала в суд иск с требованием признать видео с выпускного порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить его из интернета. Она утверждает, что фраза "Леша-404: логика не найдена" — это игровая аллюзия на технический термин "Ошибка 404", обозначающий, что ресурс не найден, и ее нельзя считать оскорблением.
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Эксперт рассказала, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной
Вчера, 06:31
 
ПроисшествияКурская областьКурский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала