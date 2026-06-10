Туров: международный форум в Бресте призван сохранить историческую память

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Второй международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие – общее будущее" призван сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти Артем Туров.

В среду в Москве и в Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти.

"Форум ("Великое наследие — общее будущее" — ред.) как раз этому посвящен – сохранению этой исторической памяти, изучению, привлечению экспертов, политиков, молодежи в первую очередь для того, чтобы ее сохранять и передавать следующим поколениям. Мы видим достаточно серьезный интерес у наших коллег из стран Содружества Независимых Государств", – указал Туров.

Он подчеркнул, что Россия и Республика Беларусь делают все возможное, чтобы историческая правда звучала, и чтобы молодые люди знали и чтили память героев государств.