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Туров: международный форум в Бресте призван сохранить историческую память - РИА Новости, 10.06.2026
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16:55 10.06.2026
Туров: международный форум в Бресте призван сохранить историческую память

Артем Туров: международный форум в Бресте поможет сохранить память о прошлом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАртем Туров
Артем Туров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Артем Туров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Второй международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие – общее будущее" призван сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти Артем Туров.
В среду в Москве и в Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти.
"Форум ("Великое наследие — общее будущее" — ред.) как раз этому посвящен – сохранению этой исторической памяти, изучению, привлечению экспертов, политиков, молодежи в первую очередь для того, чтобы ее сохранять и передавать следующим поколениям. Мы видим достаточно серьезный интерес у наших коллег из стран Содружества Независимых Государств", – указал Туров.
Он подчеркнул, что Россия и Республика Беларусь делают все возможное, чтобы историческая правда звучала, и чтобы молодые люди знали и чтили память героев государств.
Форум "Великое наследие – общее будущее" состоится в Бресте 21-22 июня. Ожидается, что он соберет около 350 человек. Событие приурочено к 85-летию с момента начала Великой Отечественной войны.
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