Тухель отказался назвать Англию фаворитом чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда не входит в число главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его подопечные не входят в число главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.
"Мы не являемся одними из главных фаворитов чемпионата мира. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали чемпионат мира уже очень‑очень много лет. Есть команды, добившиеся большего успеха на турнирах в последнее время. Поэтому они фавориты, а мы боремся за трофей, мечтаем о великом. Хотим пройти весь путь, но не думаю, что мы фавориты", - заявил Тухель на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале Sky Sports.