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Тухель отказался назвать Англию фаворитом чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
12:05 10.06.2026 (обновлено: 12:11 10.06.2026)
Тухель отказался назвать Англию фаворитом чемпионата мира

Тухель: сборная Англии по футболу не является фаворитом чемпионата мира

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Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда не входит в число главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его подопечные не входят в число главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Сборная Англии является победителем домашнего чемпионата мира 1966 года.
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"Мы не являемся одними из главных фаворитов чемпионата мира. Мы не можем ими быть, потому что не выигрывали чемпионат мира уже очень‑очень много лет. Есть команды, добившиеся большего успеха на турнирах в последнее время. Поэтому они фавориты, а мы боремся за трофей, мечтаем о великом. Хотим пройти весь путь, но не думаю, что мы фавориты", - заявил Тухель на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале Sky Sports.
На последнем чемпионате мира в Катаре англичане дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Франции со счетом 1:2.
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