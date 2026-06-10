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Юрист рассказал, может ли начальник писать сотруднику ночью - РИА Новости, 10.06.2026
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03:05 10.06.2026 (обновлено: 11:27 10.06.2026)
Юрист рассказал, может ли начальник писать сотруднику ночью

Юрист Сбитнев: работник может не отвечать на звонки начальника в нерабочие часы

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотовый телефон
Сотовый телефон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотовый телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Закон не содержит ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками.
  • Сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника.
  • Если по трудовому договору предусмотрен ненормированный рабочий день, работодатель может эпизодически привлекать сотрудника к работе за пределами рабочего времени.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Закон не содержит ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками, при этом сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
"Ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками закон не содержит. При этом сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника. Требовать выполнения задач в ночное время работодатель по общему правилу не имеет права", — рассказал агентству Сбитнев.
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Трудовой кодекс России закрепляет право работника на отдых между рабочими днями (вечернее время), в выходные, праздники и в отпуске, указал собеседник.
При этом, отметил юрист, если по трудовому договору предусмотрен ненормированный рабочий день, то работодатель имеет право эпизодически при необходимости привлекать сотрудника к работе за пределами рабочего времени, в том числе звонить и писать (статья 101 Трудового кодекса Российской Федерации).
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