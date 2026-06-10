Юрист рассказал, может ли начальник писать сотруднику ночью

Краткий пересказ от РИА ИИ Закон не содержит ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками.

Сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника.

Если по трудовому договору предусмотрен ненормированный рабочий день, работодатель может эпизодически привлекать сотрудника к работе за пределами рабочего времени.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Закон не содержит ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками, при этом сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

"Ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками закон не содержит. При этом сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника. Требовать выполнения задач в ночное время работодатель по общему правилу не имеет права", — рассказал агентству Сбитнев.

Трудовой кодекс России закрепляет право работника на отдых между рабочими днями (вечернее время), в выходные, праздники и в отпуске, указал собеседник.