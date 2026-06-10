В Уральском федеральном округе отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим ракетной опасности снят на территории всех регионов Уральского федерального округа.
- Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога сообщил об этом в своем канале на платформе «Макс».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Режим ракетной опасности снят на территории всех регионов Уральского федерального округа, сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
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22 июня 2022, 17:18