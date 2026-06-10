Пришкольные лагеря в Чебоксарах приостановили работу

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителей Чебоксар просят не приводить детей в пришкольные лагеря из-за ракетной опасности.

Работа пришкольных лагерей и детских садов приостановлена до отмены режима ракетной опасности.

После отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме, о времени открытия будет сообщено дополнительно.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Жителей Чебоксар просят не приводить детей в пришкольные лагеря из-за ракетной опасности, их работа приостановлена, сообщил глава города Станислав Трофимов.

"В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения. Сохраняйте спокойствие, ситуация находится под контролем. Оставайтесь в безопасном месте, следуйте инструкциям экстренных служб", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс"

Он отметил, что до отмены режима ракетной опасности работа лагерей приостановлена. Проход детей на территорию школ не допускается в целях их безопасности.

"После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. О времени открытия будет сообщено дополнительно через наши официальные каналы и классных руководителей", - добавил глава города.