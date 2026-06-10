В Омской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о зафиксированной беспилотной опасности.
- Информация о беспилотной опасности получена от Министерства обороны России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность зафиксирована в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность", - написал он в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18