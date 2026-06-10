В Чебоксарах на части улиц перекрыли движение из-за ракетной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах временно перекрыто движение по проспекту И. Яковлева из-за ракетной атаки.
- Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Движение перекрыто на части улиц в Чебоксарах из-за ракетной атаки, сообщает министерство транспорта Чувашии.
"В целях обеспечения безопасности горожан временно перекрыто движение по проспекту И. Яковлева в Чебоксарах. Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина. О возобновлении движения транспорта по прежним маршрутам будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром в среду Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.
Чебоксары подверглись ракетной атаке
Вчера, 06:30