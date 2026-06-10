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В Чебоксарах на части улиц перекрыли движение из-за ракетной атаки - РИА Новости, 10.06.2026
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07:21 10.06.2026 (обновлено: 07:22 10.06.2026)
В Чебоксарах на части улиц перекрыли движение из-за ракетной атаки

В Чебоксарах изменили движение общественного транспорта из-за ракетной атаки

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид новых кварталов города Чебоксары
Вид новых кварталов города Чебоксары - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Мария Ващук
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Вид новых кварталов города Чебоксары. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах временно перекрыто движение по проспекту И. Яковлева из-за ракетной атаки.
  • Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Движение перекрыто на части улиц в Чебоксарах из-за ракетной атаки, сообщает министерство транспорта Чувашии.
"В целях обеспечения безопасности горожан временно перекрыто движение по проспекту И. Яковлева в Чебоксарах. Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина. О возобновлении движения транспорта по прежним маршрутам будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром в среду Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыОлег Николаев (политик)Безопасность
 
 
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