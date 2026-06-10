На Ямале объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ямала объявлен режим ракетной опасности.
- Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен на территории Ямала, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон", - говорится в сообщении.
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