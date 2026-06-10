В Самарской области ввели режим "Ковер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области действует режим «Ковер».
- В регионе закрыто воздушное пространство на всех высотах.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режим "Ковер" действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В Самарской области действует режим "Ковер", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Федорищев добавил, что закрыто воздушное пространство на всех высотах.
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