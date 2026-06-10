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В Самарской области ввели режим "Ковер" - РИА Новости, 10.06.2026
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03:03 10.06.2026 (обновлено: 03:09 10.06.2026)
В Самарской области ввели режим "Ковер"

В Самарской области закрыли воздушное пространство на всех высотах

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области действует режим «Ковер».
  • В регионе закрыто воздушное пространство на всех высотах.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режим "Ковер" действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Самарской области действует режим "Ковер", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Федорищев добавил, что закрыто воздушное пространство на всех высотах.
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22 июня 2022, 17:18
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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