Трасса для горных велосипедов появится в московском парке

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая трасса для горных велосипедов длиной свыше четырех километров строится в природно-историческом парке "Крылатские холмы", говорится в сообщении градостроительного комплекса Москвы.
В нем отмечается, что в проект вошли 25 специализированных участков.
"Подобные объекты не только становятся частью спортивной инфраструктуры, но и важным элементом городского бренда, формируя культуру активного отдыха и стимулируя развитие велодвижения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Управления координации деятельности градостроительного комплекса столицы Марии Деруновой.
Она добавила, что новой трассой смогут воспользоваться как новички, так и опытные экстремалы.
Трассу разработали с учетом различных нагрузок. Здесь смогут полноценно тренироваться действующие спортсмены и начинающие. Стартовая площадка начинается затяжным подъемом, а в центральной части дистанции предусмотрены резкий спуск и обратный подъем, добавляется в пресс-релизе.