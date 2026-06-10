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Трасса для горных велосипедов появится в московском парке - РИА Новости, 10.06.2026
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10:19 10.06.2026 (обновлено: 10:42 10.06.2026)
Трасса для горных велосипедов появится в московском парке

Трасса для горных велосипедов появится в московском парке "Крылатские холмы"

© Фото : Пресс-служба градостроительного комплекса МосквыТрасса для горных велосипедов появится в московском парке
Трасса для горных велосипедов появится в московском парке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба градостроительного комплекса Москвы
Трасса для горных велосипедов появится в московском парке
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая трасса для горных велосипедов длиной свыше четырех километров строится в природно-историческом парке "Крылатские холмы", говорится в сообщении градостроительного комплекса Москвы.
В нем отмечается, что в проект вошли 25 специализированных участков.
"Подобные объекты не только становятся частью спортивной инфраструктуры, но и важным элементом городского бренда, формируя культуру активного отдыха и стимулируя развитие велодвижения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Управления координации деятельности градостроительного комплекса столицы Марии Деруновой.
Она добавила, что новой трассой смогут воспользоваться как новички, так и опытные экстремалы.
Трассу разработали с учетом различных нагрузок. Здесь смогут полноценно тренироваться действующие спортсмены и начинающие. Стартовая площадка начинается затяжным подъемом, а в центральной части дистанции предусмотрены резкий спуск и обратный подъем, добавляется в пресс-релизе.
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