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Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану, утверждает Херш - РИА Новости, 10.06.2026
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22:54 10.06.2026 (обновлено: 23:36 10.06.2026)
Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану, утверждает Херш

Херш: Трамп обсуждал с подчиненными применение ядерного оружия против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп обсуждал с высокопоставленными чиновниками применение ядерного оружия против Ирана, утверждает журналист Херш.
  • Как сообщают источники, он рассматривает это как вариант, который ускорил бы окончание войны.
  • Сам президент США при этом заявляет, что стороны близки к соглашению.
  • Тем не менее он анонсировал масштабные бомбардировки якобы из-за затягивания переговоров.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в последнее время начал спрашивать подчиненных о возможности применения ядерного оружия против Ирана, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.
"Мне сказали, что на недавней секретной встрече в Белом доме он начал рассуждать, хотя и туманно, о варианте применения ядерного оружия, который, возможно, мог бы ускорить окончание войны", — написал он в своей статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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По словам Херша, подобные обсуждения "разочарованный президент" ведет с высокопоставленными членами администрации.
Ранее вечером глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон намерен возобновить масштабные атаки по исламской республике после того, как та якобы затягивала переговоры. В то же время он утверждает, что стороны будто бы близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать".
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Штаты объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
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