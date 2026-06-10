Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану, утверждает Херш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп обсуждал с высокопоставленными чиновниками применение ядерного оружия против Ирана, утверждает журналист Херш.
- Как сообщают источники, он рассматривает это как вариант, который ускорил бы окончание войны.
- Сам президент США при этом заявляет, что стороны близки к соглашению.
- Тем не менее он анонсировал масштабные бомбардировки якобы из-за затягивания переговоров.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в последнее время начал спрашивать подчиненных о возможности применения ядерного оружия против Ирана, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.
"Мне сказали, что на недавней секретной встрече в Белом доме он начал рассуждать, хотя и туманно, о варианте применения ядерного оружия, который, возможно, мог бы ускорить окончание войны", — написал он в своей статье.
По словам Херша, подобные обсуждения "разочарованный президент" ведет с высокопоставленными членами администрации.
Ранее вечером глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон намерен возобновить масштабные атаки по исламской республике после того, как та якобы затягивала переговоры. В то же время он утверждает, что стороны будто бы близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать".
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Штаты объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
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