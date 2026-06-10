Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану, утверждает Херш

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в последнее время начал спрашивать подчиненных о возможности применения ядерного оружия против Ирана, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

Ранее вечером глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон намерен возобновить масштабные атаки по исламской республике после того, как та якобы затягивала переговоры. В то же время он утверждает, что стороны будто бы близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать".