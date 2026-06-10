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Трамп на свой грядущий юбилей захотел "мир во всем мире" - РИА Новости, 10.06.2026
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21:58 10.06.2026
Трамп на свой грядущий юбилей захотел "мир во всем мире"

Трамп в качестве подарка на 80-летие хочет "мир во всем мире"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что в качестве подарка на свое 80-летие хотел бы "мир во всем мире".
  • На том же мероприятии президент сообщил о потенциальном возобновлении атак американских сил по Ирану.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в качестве подарка на предстоящее 80-летие хочет "мир во всем мире".
Американскому лидеру 14 июня исполнится 80 лет.
"Мир во всем мире", - ответил Трамп журналистам на вопрос, что хотел бы получить на свой юбилей.
Глава государства добавил, что хотел бы подарка масштабней, чем мир на Ближнем Востоке.
"Я бы выбрал вариант покрупнее: мир в целом мире", - повторил Трамп.
На том же мероприятии президент сообщил о потенциальном возобновлении атак американских сил по Ирану.
Трамп в среду заявил, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке и теперь ему придется заплатить за это цену. Он объявил, что Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки по ИРИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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