Трамп на свой грядущий юбилей захотел "мир во всем мире"

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что в качестве подарка на свое 80-летие хотел бы "мир во всем мире".

На том же мероприятии президент сообщил о потенциальном возобновлении атак американских сил по Ирану.

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в качестве подарка на предстоящее 80-летие хочет "мир во всем мире".

Американскому лидеру 14 июня исполнится 80 лет.

"Мир во всем мире", - ответил Трамп журналистам на вопрос, что хотел бы получить на свой юбилей.

Глава государства добавил, что хотел бы подарка масштабней, чем мир на Ближнем Востоке.

"Я бы выбрал вариант покрупнее: мир в целом мире", - повторил Трамп.

На том же мероприятии президент сообщил о потенциальном возобновлении атак американских сил по Ирану.