Трамп рассказал, как США провели танкеры через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад приказал военным втайне сопровождать танкеры через Ормузский пролив, что помогло доставить на рынки более 100 миллионов баррелей нефти.

В среду президент объявил журналистам, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. При этом глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что ему ничего об этом неизвестно.

"В прошлом месяце я дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе. Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 миллионов баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок", - написал Трамп в соцсети Truth Social.