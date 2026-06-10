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Трамп рассказал, как США провели танкеры через Ормузский пролив - РИА Новости, 10.06.2026
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21:01 10.06.2026 (обновлено: 21:05 10.06.2026)
Трамп рассказал, как США провели танкеры через Ормузский пролив

Трамп: США провели через Ормуз танкеры объемом в более 100 млн баррелей нефти

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что приказал военным тайно сопровождать танкеры через Ормузский пролив.
  • Райт заявил, что ему ничего неизвестно о вывозе миллионов баррелей нефти из Ирана.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад приказал военным втайне сопровождать танкеры через Ормузский пролив, что помогло доставить на рынки более 100 миллионов баррелей нефти.
В среду президент объявил журналистам, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. При этом глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
"В прошлом месяце я дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе. Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 миллионов баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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