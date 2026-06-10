Трамп не отступит "ни на дюйм" в вопросе недопущения ядерного оружия Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отступит ни на дюйм в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия, для него это "красная линия", заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.