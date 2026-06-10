Трамп не отступит "ни на дюйм" в вопросе недопущения ядерного оружия Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэттью Уитакер заявил, что для Дональда Трампа недопущение получения Ираном ядерного оружия — «красная линия».
- Если Иран не согласится на сделку в разумные сроки, США готовы задействовать свои вооруженные силы.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отступит ни на дюйм в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия, для него это "красная линия", заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
"Иран не может обладать ядерным оружием, это отправная точка. Это красная линия… Трамп не отступит ни на дюйм", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.