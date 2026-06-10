Трамп рассказал о попытках Пакистана достичь соглашения между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан продолжает работать над попытками достичь соглашения между США и Ираном, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Пакистан продолжает работать над попытками достичь соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Они (пакистанцы - ред.) работают, и они по-прежнему еще пытаются добиться от них (иранцев - ред.) правильных действий", - сказал американский лидер журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.