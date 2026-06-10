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Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран - РИА Новости, 10.06.2026
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18:51 10.06.2026 (обновлено: 20:11 10.06.2026)
Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран

Трамп: США готовы продолжить бомбардировки Ирана, однако стороны близки к сделке

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о намерении США проводить масштабные атаки по Ирану из-за затягивания переговоров.
  • При этом стороны якобы близки к заключению соглашения.
  • По словам президента Соединенных Штатов, Ирану осталось лишь подписать обговоренный документ.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки по Ирану после того, как республика якобы затягивала переговоры, заявил Дональд Трамп.
«

"Мы возобновим бомбардировки. <...> Вчера мы сильно ударили по ним и сегодня снова нанесем удар", — сказал он журналистам.

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В то же время глава Белого дома утверждает, что Пакистан, выступающий посредником в переговорах между ИРИ и Штатами, не прекращает попыток достичь соглашения между ними. По словам Трампа, стороны якобы близки к его заключению.
"Все, что они должны сделать, — подписать бумагу. Она полностью обговорена", — отметил он.
Ранее сегодня президент США заявил, что в Тегеране "заплатят цену" за то, что слишком долго думали над возможным соглашением. При этом он вновь повторил, что армия Ирана якобы разбита, а флота и ВВС в стране "практически не существует".
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Этому заявлению предшествовал очередной обмен сторон ударами. В ночь на среду Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
В Вашингтоне объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", Тегеран же заявляет об ответных действиях.
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