Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о намерении США проводить масштабные атаки по Ирану из-за затягивания переговоров.
- При этом стороны якобы близки к заключению соглашения.
- По словам президента Соединенных Штатов, Ирану осталось лишь подписать обговоренный документ.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки по Ирану после того, как республика якобы затягивала переговоры, заявил Дональд Трамп.
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"Мы возобновим бомбардировки. <...> Вчера мы сильно ударили по ним и сегодня снова нанесем удар", — сказал он журналистам.
В то же время глава Белого дома утверждает, что Пакистан, выступающий посредником в переговорах между ИРИ и Штатами, не прекращает попыток достичь соглашения между ними. По словам Трампа, стороны якобы близки к его заключению.
"Все, что они должны сделать, — подписать бумагу. Она полностью обговорена", — отметил он.
Удар Ирана по США вызвал панику на Западе
Вчера, 10:16
Этому заявлению предшествовал очередной обмен сторон ударами. В ночь на среду Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
В Вашингтоне объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", Тегеран же заявляет об ответных действиях.