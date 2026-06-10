Трамп заявил, что готов отдать приказ о новых ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что близок к принятию решения о новых ударах по иранским электростанциям и мостам.
- Центральное командование вооруженных сил США 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache.
- Трамп вновь заявил, что вооруженные силы Ирана якобы разбиты и что иранские флот и ВВС "практически не существуют".
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он близок к принятию решения о новых ударах по иранским электростанциям и мостам, сообщил корреспондент телеканала Fox News Трей Йингст.
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"Президент Трамп сказал мне, что он близок к отдаче приказа о новых ударах по иранским электростанциям и мостам", - сказал он по итогам телефонного разговора с американским лидером.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Трамп в очередной раз повторил, что вооруженные силы Ирана якобы разбиты и что иранские флот и ВВС "практически не существуют".
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.