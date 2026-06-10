Тегеран заплатит за затягивание переговоров, заявил Трамп

Параллельно между Штатами и ИРИ идет переговорный процесс — они пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. В Вашингтоне объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.