Рейтинг@Mail.ru
Тегеран заплатит за затягивание переговоров, заявил Трамп - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 10.06.2026 (обновлено: 15:48 10.06.2026)
Тегеран заплатит за затягивание переговоров, заявил Трамп

Трамп: Иран поплатится разгромом армии за затягивание переговоров

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с переговорами и должен заплатить за это цену.
  • По его утверждению, армия исламской республики полностью разбита.
  • Минувшей ночью стороны вновь обменялись ударами.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями за затягивание мирного процесса.
"Они слишком долго вели переговоры о том, что могло бы стать для них отличным соглашением, теперь им придется заплатить цену", — написал он в соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Судный день все ближе: Штаты планируют свою последнюю войну
Вчера, 08:00
Глава Белого дома в очередной раз повторил, что Вооруженные силы Ирана якобы разбиты, а флота и ВВС в стране "практически не существует".
Такое заявление он сделал после того, как стороны вновь обменялись ударами. В ночь на среду Центральное командование американской армии заявило об ударах по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Параллельно между Штатами и ИРИ идет переговорный процесс — они пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. В Вашингтоне объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Власти Ирана опровергли новость о взрывах на острове Кешм
Вчера, 12:43
 
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала