Тегеран заплатит за затягивание переговоров, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с переговорами и должен заплатить за это цену.
- По его утверждению, армия исламской республики полностью разбита.
- Минувшей ночью стороны вновь обменялись ударами.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями за затягивание мирного процесса.
"Они слишком долго вели переговоры о том, что могло бы стать для них отличным соглашением, теперь им придется заплатить цену", — написал он в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома в очередной раз повторил, что Вооруженные силы Ирана якобы разбиты, а флота и ВВС в стране "практически не существует".
Такое заявление он сделал после того, как стороны вновь обменялись ударами. В ночь на среду Центральное командование американской армии заявило об ударах по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Параллельно между Штатами и ИРИ идет переговорный процесс — они пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. В Вашингтоне объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.