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В Японии фанаты аниме хотят запретить Трампу использовать образ Наруто - РИА Новости, 10.06.2026
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12:43 10.06.2026
В Японии фанаты аниме хотят запретить Трампу использовать образ Наруто

Фанаты аниме собирают подписи против использования Трампом образа Наруто

© Donald J. Trump/Truth SocialПост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фанаты аниме и манги возобновили сбор подписей против использования образов из японских произведений в видео Белого дома и соцсетях президента США Дональда Трампа.
  • Поводом для протеста стало использование фрагментов или образов из японских произведений, включая Dragon Ball и Yu-Gi-Oh, в военном контексте в видео Белого дома, а также появление видео с Трампом в образе героя Наруто на его официальной странице в соцсетях.
  • Авторы петиции выступают против использования образов из японских аниме в политическом и военном контексте без согласия правообладателей и намерены добиваться реакции японского правительства.
ТОКИО, 10 июн - РИА Новости. Фанаты аниме и манги возобновили сбор подписей против использования образов из японских произведений в видео Белого дома и соцсетях президента США Дональда Трампа, следует из петиции на платформе Change.org.
Поводом для первой волны протеста стало видео Белого дома в соцсети X, в котором, по данным авторов петиции, в военном контексте использовались фрагменты или образы из японских произведений, включая Dragon Ball и Yu-Gi-Oh. Петиция была обновлена 9 июня после того, как на официальной странице Трампа в соцсетях появилось видео, в котором он представлен в образе героя Наруто.
"Это обращение не направлено против фанатского творчества или личного самовыражения. Оно выражает обеспокоенность тем, что официальные образы произведений могут использоваться в политическом и военном контексте в форме, отличной от намерений правообладателей и авторов", — говорится в петиции.
Авторы петиции заявили, что выступают против использования образов из Yu-Gi-Oh, Naruto и других японских аниме в политическом и военном контексте без согласия правообладателей. В связи с этим они намерены в срочном порядке донести беспокойство фанатов до правообладателей и вместе с ними добиваться реакции японского правительства.
По состоянию на 11 часов среды по московскому времени обращение набрало более 19,4 тысячи подписей.
Как сообщается в петиции, ранее фанаты уже обращались к нескольким депутатам японского парламента, а также к японскому правительству из-за использования образов Yu-Gi-Oh в видео Белого дома. Японский МИД после этого сделал представление посольству США в Токио.
В этот раз авторы обращения также просят правообладателей и японские ведомства проверить факты использования изображений и видео, при необходимости согласовать позицию между правообладателями, а также разработать внешние рекомендации с точки зрения защиты японской манги, аниме и культурного бренда страны.
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