Трамп не исключил, что мирная сделка с Ираном все еще возможна

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне новых ударов Соединенных Штатов по Ирану не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна.

"Я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет (такой и дальше - ред.)", - сказал Трамп журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.