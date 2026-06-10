Трамп не исключил, что мирная сделка с Ираном все еще возможна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп не исключил возможности мирной сделки с Ираном несмотря на новые удары по стране.
- Он отметил, что всю жизнь придерживался принципа, по которому отвечать нужно жестко.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне новых ударов Соединенных Штатов по Ирану не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на Apache AH-64, который, по словам Трампа, был сбит иранцами.
"Я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет (такой и дальше - ред.)", - сказал Трамп журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.