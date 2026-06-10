Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил, что мирная сделка с Ираном все еще возможна - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 10.06.2026
Трамп не исключил, что мирная сделка с Ираном все еще возможна

Трамп после новых ударов США не исключил, что сделка с Ираном все еще возможна

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп не исключил возможности мирной сделки с Ираном несмотря на новые удары по стране.
  • Он отметил, что всю жизнь придерживался принципа, по которому отвечать нужно жестко.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне новых ударов Соединенных Штатов по Ирану не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на Apache AH-64, который, по словам Трампа, был сбит иранцами.
Вертолет модели Apache - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
СМИ: в США не определили, был ли якобы удар Ирана по вертолету намеренным
Вчера, 20:32
"Я верю в то, что нужно отвечать жестко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет (такой и дальше - ред.)", - сказал Трамп журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж серьезен
00:02
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВооруженные силы СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала