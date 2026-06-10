Трамп назвал удары США по Ирану ответом на якобы сбитый вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал новые удары США по Ирану мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет.
- Об эттом он сказал журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал новые удары США по Ирану мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на Apache AH-64, который, по словам Трампа, был сбит иранцами.
"Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, именно таким он и является", - сказал Трамп журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.
Как утверждает журналист, он разговаривал с американским лидером по телефону, когда CENTCOM объявило об ударах.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.