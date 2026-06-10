Трамп назвал удары США по Ирану ответом на якобы сбитый вертолет

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал новые удары США по Ирану мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет.

Как утверждает журналист, он разговаривал с американским лидером по телефону, когда CENTCOM объявило об ударах.