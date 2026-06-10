Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж серьезен - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 10.06.2026
Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж серьезен

Трамп после обещаний ответить за сбитый Apache назвал инцидент не серьезным

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп после обещания ответа на якобы удар Ирана по вертолету Apache AH-64, ранее упавшему у берегов Омана, сказал, что инцидент "не так уж серьезен".
  • Он добавил, что ему уже доложили о деталях случившегося и что с пилотом все в порядке.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обещания ответа на якобы удар Ирана по вертолету Apache AH-64, ранее упавшему у берегов Омана, сказал, что инцидент "не так уж серьезен".
Ранее во вторник Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH-64, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и Штаты будут обязаны ответить на это.
Вертолет модели Apache - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
СМИ: в США не определили, был ли якобы удар Ирана по вертолету намеренным
Вчера, 20:32
"В телефонном разговоре Трамп сказал, что это "не такое уж серьезное дело", подчеркнув, что "с пилотом все в порядке"", - пишет газета Wall Street Journal после разговора с президентом.
Он добавил, что ему уже доложили о деталях случившегося.
"Все было совсем не так как вы думаете", - сказал Трамп.
После заявления американского лидера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рекомендовал иностранным силам, находящимся вблизи территории исламской республики, покинуть этот район, заявив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но владеет и иными языками тоже.
Как ранее сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение двух часов, их состояние оценивается как стабильное.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Иран привел армию в полную боевую готовность после угроз Трампа
Вчера, 22:03
 
В миреИранОманСШАДональд ТрампАббас АракчиВооруженные силы СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала