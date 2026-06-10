Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж серьезен

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп после обещания ответа на якобы удар Ирана по вертолету Apache AH-64, ранее упавшему у берегов Омана, сказал, что инцидент "не так уж серьезен".

Он добавил, что ему уже доложили о деталях случившегося и что с пилотом все в порядке.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обещания ответа на якобы удар Ирана по вертолету Apache AH-64, ранее упавшему у берегов Омана, сказал, что инцидент "не так уж серьезен".

Ранее во вторник Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH-6 4, ранее упавший у берегов Омана , был сбит Ираном , и Штаты будут обязаны ответить на это.

"В телефонном разговоре Трамп сказал, что это "не такое уж серьезное дело", подчеркнув, что "с пилотом все в порядке"", - пишет газета Wall Street Journal после разговора с президентом.

Он добавил, что ему уже доложили о деталях случившегося.

"Все было совсем не так как вы думаете", - сказал Трамп.

После заявления американского лидера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рекомендовал иностранным силам, находящимся вблизи территории исламской республики, покинуть этот район, заявив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но владеет и иными языками тоже.