РИА Новости запустили тест "Какая профессия вам бы подошла?" в ОК

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В рамках спецпроекта "Когда я вырасту…" РИА Новости и Одноклассники предлагают пользователям узнать, какая профессия могла бы им подойти.
На странице РИА Новости в ОК вышел интерактивный тест "Какая профессия вам бы подошла?". Он стал частью спецпроекта "Когда я вырасту…", приуроченного ко Дню защиты детей и посвящённого детским мечтам, выбору профессии и изменениям на рынке труда.
Тест предлагает пользователям посмотреть на выбор профессии через характер, привычки, сильные стороны и внутренние склонности. Участникам нужно ответить на вопросы о том, какие задачи им ближе, что они ценят в работе, как принимают решения и какие профессии будущего кажутся им наиболее интересными.
По итогам теста пользователь узнает свой профессиональный тип. Среди них — Исследователь, Создатель, Защитник, Техновизионер, Организатор и другие. Если несколько типов набирают одинаковое количество баллов, результат становится комбинированным.
Каждый результат сопровождается описанием, списком подходящих профессий и даже вариантами специальностей будущего. Тест не претендует на роль карьерной диагностики, но помогает в лёгкой и игровой форме задуматься о том, какие качества могли бы стать основой профессионального пути.
Интерактив вышел в рамках спецпроекта "Когда я вырасту…", который РИА Новости запустило совместно с Одноклассниками. Проект объединяет личные истории пользователей, материалы о профессиях прошлого, настоящего и будущего, публикации о рынке труда, востребованных специальностях и о том, как искусственный интеллект меняет представления о работе.
Спецпроект стартовал с марафона историй "Кем я хотел стать и кем стал". Пользователи могут рассказать, кем мечтали стать в детстве, как сложилась их профессиональная жизнь, и поделиться фотографиями в комментариях под постом в Одноклассниках. Лучшие истории будут опубликованы в соцсетях РИА Новости.
На странице РИА Новости в ОК вышел интерактивный тест "Какая профессия вам бы подошла?". Он стал частью спецпроекта "Когда я вырасту…", приуроченного ко Дню защиты детей и посвящённого детским мечтам, выбору профессии и изменениям на рынке труда.
Тест предлагает пользователям посмотреть на выбор профессии через характер, привычки, сильные стороны и внутренние склонности. Участникам нужно ответить на вопросы о том, какие задачи им ближе, что они ценят в работе, как принимают решения и какие профессии будущего кажутся им наиболее интересными.
По итогам теста пользователь узнает свой профессиональный тип. Среди них — Исследователь, Создатель, Защитник, Техновизионер, Организатор и другие. Если несколько типов набирают одинаковое количество баллов, результат становится комбинированным.
Каждый результат сопровождается описанием, списком подходящих профессий и даже вариантами специальностей будущего. Тест не претендует на роль карьерной диагностики, но помогает в лёгкой и игровой форме задуматься о том, какие качества могли бы стать основой профессионального пути.
Интерактив вышел в рамках спецпроекта "Когда я вырасту…", который РИА Новости запустило совместно с Одноклассниками. Проект объединяет личные истории пользователей, материалы о профессиях прошлого, настоящего и будущего, публикации о рынке труда, востребованных специальностях и о том, как искусственный интеллект меняет представления о работе.
Спецпроект стартовал с марафона историй "Кем я хотел стать и кем стал". Пользователи могут рассказать, кем мечтали стать в детстве, как сложилась их профессиональная жизнь, и поделиться фотографиями в комментариях под постом в Одноклассниках. Лучшие истории будут опубликованы в соцсетях РИА Новости.