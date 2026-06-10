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РИА Новости запустили тест "Какая профессия вам бы подошла?" в ОК - РИА Новости, 10.06.2026
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11:50 10.06.2026

РИА Новости запустили тест "Какая профессия вам бы подошла?" в ОК

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИРИА Новости запустили тест "Какая профессия вам бы подошла?" в ОК
РИА Новости запустили тест Какая профессия вам бы подошла? в ОК - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
РИА Новости запустили тест "Какая профессия вам бы подошла?" в ОК
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В рамках спецпроекта "Когда я вырасту…" РИА Новости и Одноклассники предлагают пользователям узнать, какая профессия могла бы им подойти.

На странице РИА Новости в ОК вышел интерактивный тест "Какая профессия вам бы подошла?". Он стал частью спецпроекта "Когда я вырасту…", приуроченного ко Дню защиты детей и посвящённого детским мечтам, выбору профессии и изменениям на рынке труда.

Тест предлагает пользователям посмотреть на выбор профессии через характер, привычки, сильные стороны и внутренние склонности. Участникам нужно ответить на вопросы о том, какие задачи им ближе, что они ценят в работе, как принимают решения и какие профессии будущего кажутся им наиболее интересными.

По итогам теста пользователь узнает свой профессиональный тип. Среди них — Исследователь, Создатель, Защитник, Техновизионер, Организатор и другие. Если несколько типов набирают одинаковое количество баллов, результат становится комбинированным.

Каждый результат сопровождается описанием, списком подходящих профессий и даже вариантами специальностей будущего. Тест не претендует на роль карьерной диагностики, но помогает в лёгкой и игровой форме задуматься о том, какие качества могли бы стать основой профессионального пути.

Интерактив вышел в рамках спецпроекта "Когда я вырасту…", который РИА Новости запустило совместно с Одноклассниками. Проект объединяет личные истории пользователей, материалы о профессиях прошлого, настоящего и будущего, публикации о рынке труда, востребованных специальностях и о том, как искусственный интеллект меняет представления о работе.

Спецпроект стартовал с марафона историй "Кем я хотел стать и кем стал". Пользователи могут рассказать, кем мечтали стать в детстве, как сложилась их профессиональная жизнь, и поделиться фотографиями в комментариях под постом в Одноклассниках. Лучшие истории будут опубликованы в соцсетях РИА Новости.
 
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