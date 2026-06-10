Звезды на "ТЭФИ"-2026: как прошла церемония главной телепремии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония вручения главной телепремии страны ТЭФИ. Заветных "Орфеев" вручали два дня: 8 июня — за информационное и общественно-политическое вещание, 9 июня — в категории "Сериалы". О гостях и победителях — в фотоленте РИА Новости.