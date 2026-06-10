Звезды на "ТЭФИ"-2026: как прошла церемония главной телепремии

Ведущая программы "Голос" ("Первый канал") Яна Чурикова получила премию в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" в Москве.
Ведущая программы "Голос" ("Первый канал") Яна Чурикова получила премию в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" в Москве.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии"ТЭФИ-2026"в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Передача на телеканале "Россия 1" "Вести недели" также получила "Орфея".
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии"ТЭФИ-2026"в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Передача на телеканале "Россия 1" "Вести недели" также получила "Орфея".
Лауреатами "ТЭФИ"-2026 стали продюсер Антон Златопольский (третий слева). А также ведущая программы "Белая студия" Дарья Златопольская (четвертая справа) в категории интервьюеры.
Лауреатами "ТЭФИ"-2026 стали продюсер Антон Златопольский (третий слева). А также ведущая программы "Белая студия" Дарья Златопольская (четвертая справа) в категории интервьюеры.
Актриса Ангелина Стречина сыграла главную роль в сериале "Любовь Советского Союза", получившем "ТЭФИ" в категории драматический.
Актриса Ангелина Стречина сыграла главную роль в сериале "Любовь Советского Союза", получившем "ТЭФИ" в категории драматический.
Певец Сергей Лазарев Лауреаты получил награду за победу проекта "Ну-ка, все вместе!" в категории "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма". Актриса, ведущая программы "Суперниндзя" (СТС) Валерия Астапова выиграла в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".
Певец Сергей Лазарев Лауреаты получил награду за победу проекта "Ну-ка, все вместе!" в категории "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма". Актриса, ведущая программы "Суперниндзя" (СТС) Валерия Астапова выиграла в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".
Телеведущий программы "Следствие вели" Леонид Каневский стал лауреатом "ТЭФИ"-2026 в номинации "Легендарные телевизионные программы".
Телеведущий программы "Следствие вели" Леонид Каневский стал лауреатом "ТЭФИ"-2026 в номинации "Легендарные телевизионные программы".
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки была в жюри "ТЭФИ - 2026". Певец Филипп Киркоров получил "Орфея" за шоу "Маска".
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки была в жюри "ТЭФИ - 2026". Певец Филипп Киркоров получил "Орфея" за шоу "Маска".
Лучшим историческим сериалом жюри назвало "Хроники русской революции", где одну из главных ролей сыграла Юлия Высоцкая.
Лучшим историческим сериалом жюри назвало "Хроники русской революции", где одну из главных ролей сыграла Юлия Высоцкая.
Актер Алексей Гуськов получил награду в номинации "Актер второго плана" (сериал "Атом").
Актер Алексей Гуськов получил награду в номинации "Актер второго плана" (сериал "Атом").
Павел Воля боролся за "Орфея" со своим "Шоу Воли". На фото телеведущий с женой Ляйсан Утяшевой.
Павел Воля боролся за "Орфея" со своим "Шоу Воли". На фото телеведущий с женой Ляйсан Утяшевой.
Актриса Анна Ковальчук —звезда сериала "Тайны следствия", боровшегося за победу в категории детективных проектов. Награда досталась "Первому отделу".
Актриса Анна Ковальчук —звезда сериала "Тайны следствия", боровшегося за победу в категории детективных проектов. Награда досталась "Первому отделу".
Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма".
Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма".