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Звезды на "ТЭФИ"-2026: как прошла церемония главной телепремии - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:52 10.06.2026 (обновлено: 12:48 10.06.2026)
Звезды на "ТЭФИ"-2026: как прошла церемония главной телепремии

В Москве вручили "Орфеев" — призы национальной телепремии "ТЭФИ"-2026

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, продюсер Антон Златопольский, заместитель директора телеканала "Россия 1" Ирина Филина, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев, продюсер Антон Златопольский, заместитель директора телеканала Россия 1 Ирина Филина, спортивный комментатор телеканала Матч ТВ Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, продюсер Антон Златопольский, заместитель директора телеканала "Россия 1" Ирина Филина, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония вручения главной телепремии страны ТЭФИ. Заветных "Орфеев" вручали два дня: 8 июня — за информационное и общественно-политическое вещание, 9 июня — в категории "Сериалы". О гостях и победителях — в фотоленте РИА Новости.
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Ведущая программы "Голос" ("Первый канал") Яна Чурикова получила премию в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" в Москве.

Ведущая программы Голос (Первый канал) Яна Чурикова - лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма в Москве

Ведущая программы "Голос" ("Первый канал") Яна Чурикова получила премию в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" в Москве.

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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии"ТЭФИ-2026"в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Передача на телеканале "Россия 1" "Вести недели" также получила "Орфея".

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Информационное и общественно-политическое вещание в Москве

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии"ТЭФИ-2026"в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Передача на телеканале "Россия 1" "Вести недели" также получила "Орфея".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лауреатами "ТЭФИ"-2026 стали продюсер Антон Златопольский (третий слева). А также ведущая программы "Белая студия" Дарья Златопольская (четвертая справа) в категории интервьюеры.

Лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026. Третий слева: продюсер Антон Златопольский, четвертая справа: ведущая программы Белая студия (канал Культура) Дарья Златопольская

Лауреатами "ТЭФИ"-2026 стали продюсер Антон Златопольский (третий слева). А также ведущая программы "Белая студия" Дарья Златопольская (четвертая справа) в категории интервьюеры.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса Ангелина Стречина сыграла главную роль в сериале "Любовь Советского Союза", получившем "ТЭФИ" в категории драматический.

Актриса Ангелина Стречина перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинациях категории Сериалы в Москве

Актриса Ангелина Стречина сыграла главную роль в сериале "Любовь Советского Союза", получившем "ТЭФИ" в категории драматический.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Сергей Лазарев Лауреаты получил награду за победу проекта "Ну-ка, все вместе!" в категории "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма". Актриса, ведущая программы "Суперниндзя" (СТС) Валерия Астапова выиграла в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".

Лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026: актриса, ведущая программы Суперниндзя (СТС) Валерия Астапова (в номинации Спортивно-развлекательное шоу) и певец, ведущий программы Ну-ка, все вместе! (Россия-1) Сергей Лазарев, получивший награду за победу проекта Ну-ка, все вместе! в категории Развлекательное шоу талантов прайм-тайма

Певец Сергей Лазарев Лауреаты получил награду за победу проекта "Ну-ка, все вместе!" в категории "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма". Актриса, ведущая программы "Суперниндзя" (СТС) Валерия Астапова выиграла в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Телеведущий программы "Следствие вели" Леонид Каневский стал лауреатом "ТЭФИ"-2026 в номинации "Легендарные телевизионные программы".

Телеведущий программы Следствие вели Леонид Каневский - лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Легендарные телевизионные программы в Москве

Телеведущий программы "Следствие вели" Леонид Каневский стал лауреатом "ТЭФИ"-2026 в номинации "Легендарные телевизионные программы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки была в жюри "ТЭФИ - 2026". Певец Филипп Киркоров получил "Орфея" за шоу "Маска".

Заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинг Тина Канделаки и певец Филипп Киркоров перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Развлекательное вещание в Москве

Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки была в жюри "ТЭФИ - 2026". Певец Филипп Киркоров получил "Орфея" за шоу "Маска".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лучшим историческим сериалом жюри назвало "Хроники русской революции", где одну из главных ролей сыграла Юлия Высоцкая.

Актриса Юлия Высоцкая перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинациях категории Сериалы в Москве

Лучшим историческим сериалом жюри назвало "Хроники русской революции", где одну из главных ролей сыграла Юлия Высоцкая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Алексей Гуськов получил награду в номинации "Актер второго плана" (сериал "Атом").

Актер Алексей Гуськов, получивший награду в номинации Актер второго плана (фильм Атом) национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026

Актер Алексей Гуськов получил награду в номинации "Актер второго плана" (сериал "Атом").

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Воля боролся за "Орфея" со своим "Шоу Воли". На фото телеведущий с женой Ляйсан Утяшевой.

Телеведущие Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Развлекательное вещание в Москве

Павел Воля боролся за "Орфея" со своим "Шоу Воли". На фото телеведущий с женой Ляйсан Утяшевой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса Анна Ковальчук —звезда сериала "Тайны следствия", боровшегося за победу в категории детективных проектов. Награда досталась "Первому отделу".

Актриса Анна Ковальчук перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинациях категории Сериалы в Москве

Актриса Анна Ковальчук —звезда сериала "Тайны следствия", боровшегося за победу в категории детективных проектов. Награда досталась "Первому отделу".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма".

Телеведущая Регина Тодоренко - лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации Развлекательное звездное шоу прайм-тайма в Москве

Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КультураФотоМоскваАнтон ЗлатопольскийДарья ЗлатопольскаяЕкатерина ФедуловаРоссияТЭФИЗнаменитостиТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Филипп КиркоровЮлия ВысоцкаяЮлия БарановскаяРегина ТодоренкоАнна КовальчукПавел ВоляСергей ЛазаревЛеонид КаневскийЯна ЧуриковаДмитрий КиселевКультура-Важное
 
 
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