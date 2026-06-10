В Татарстане объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Татарстане объявлен режим «Ракетная опасность».
- Жителям республики необходимо принять меры безопасности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Татарстане, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"На территории Республики Татарстан объявлен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
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