Мединский рассказал, с чего начинать изучение истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский призвал начинать изучение истории с полного собрания сочинений историка Евгения Тарле.
- Полное собрание сочинений Тарле выходит благодаря совместному труду МГИМО и Российского военно-исторического общества.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал начинать изучение истории с полного собрания сочинений историка Евгения Тарле.
"Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле. Оно сейчас выходит, это наш совместный труд - МГИМО и Российского военно-исторического общества. Это первое в истории полное собрание сочинений Тарле - предыдущее неполное выходило еще в начале 1960-х - и начинайте изучение истории с него", - сказал Мединский журналистам.
Он отметил, что Тарле был не просто великим ученым и преподавателем, но и выдающимся популяризатором истории.
Ранее Мединский и ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов открыли мемориальную доску Тарле на здании Дипломатической академии МГИМО в Москве.