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Мединский рассказал, с чего начинать изучение истории - РИА Новости, 10.06.2026
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12:11 10.06.2026
Мединский рассказал, с чего начинать изучение истории

Мединский призвал начинать изучение истории с полного собрания сочинений Тарле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский призвал начинать изучение истории с полного собрания сочинений историка Евгения Тарле.
  • Полное собрание сочинений Тарле выходит благодаря совместному труду МГИМО и Российского военно-исторического общества.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал начинать изучение истории с полного собрания сочинений историка Евгения Тарле.
"Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле. Оно сейчас выходит, это наш совместный труд - МГИМО и Российского военно-исторического общества. Это первое в истории полное собрание сочинений Тарле - предыдущее неполное выходило еще в начале 1960-х - и начинайте изучение истории с него", - сказал Мединский журналистам.
Он отметил, что Тарле был не просто великим ученым и преподавателем, но и выдающимся популяризатором истории.
Ранее Мединский и ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов открыли мемориальную доску Тарле на здании Дипломатической академии МГИМО в Москве.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мединский сообщил об учреждении номинации премии Тарле для учителей истории
26 января, 16:45
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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