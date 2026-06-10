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Россия и Танзания договорились о добыче полезных ископаемых - РИА Новости, 10.06.2026
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00:52 10.06.2026 (обновлено: 01:15 10.06.2026)
Россия и Танзания договорились о добыче полезных ископаемых

Россия и Танзания договорились о полезных ископаемых и развитии инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Танзания достигли множества соглашений в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры, сообщил РИА Новости государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что страна обладает большими запасами золота и других полезных ископаемых, приветствует сотрудничество в области геологической разведки.
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"Я думаю, мы достигли множества соглашений (в рамках форума – ред.) между Россией и Танзанией: в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры", - сказал госминистр агентству.
Он добавил, что "российские компании уже ведут добычу урана в Танзании".
Танзания также хочет заниматься нефтепереработкой и развивать ядерную энергетику в долгосрочной перспективе, добавил госминистр, говоря о перспективах сотрудничества с Россией.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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