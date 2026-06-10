Россия и Танзания договорились о добыче полезных ископаемых

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Танзания достигли множества соглашений в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры, сообщил РИА Новости государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что страна обладает большими запасами золота и других полезных ископаемых, приветствует сотрудничество в области геологической разведки.
"Я думаю, мы достигли множества соглашений (в рамках форума – ред.) между Россией и Танзанией: в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры", - сказал госминистр агентству.
Он добавил, что "российские компании уже ведут добычу урана в Танзании".
Танзания также хочет заниматься нефтепереработкой и развивать ядерную энергетику в долгосрочной перспективе, добавил госминистр, говоря о перспективах сотрудничества с Россией.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.