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Экс-лидера "Талибана" приговорили к 42 годам заключения - РИА Новости, 10.06.2026
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06:09 10.06.2026 (обновлено: 07:20 10.06.2026)
Экс-лидера "Талибана" приговорили к 42 годам заключения

Экс-командир талибов Наджибулла приговорен в США к 42 годам тюрьмы

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Полиция в США - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший командир движения «Талибан» Хаджи Наджибулла приговорен в США к 42 годам тюрьмы по обвинению в захвате заложников и причастности к терактам.
  • В ходе судебного разбирательства рассматривались нападения боевиков «Талибана» на силы США и НАТО в 2008–2009 годах, а также захват и удержание людей с целью вымогательства выкупа.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Бывший командир движения "Талибан" Хаджи Наджибулла приговорен в США к 42 годам тюрьмы по обвинению в захвате заложников и причастности к терактам, сообщает американское министерство юстиции.
Наджибулла признал себя виновным по этим пунктам обвинения 25 апреля 2025 года.
"Пятидесятилетний Хаджи Наджибулла из Афганистана… был приговорен к 42 годам тюремного заключения и пяти годам условно-досрочного освобождения по обвинению в терроризме", – говорится в вынесенном в среду приговоре.
Согласно заявлению минюста, в ходе судебного разбирательства рассматривались нападения боевиков "Талибана" на силы США и НАТО в 2008-2009 годах, а также захват и удержание людей с целью вымогательства выкупа. Среди заложников был журналист газеты New York Times.
Примерно с 2007 по 2009 год Наджибулла был командиром движения "Талибан" в афганской провинции Майдан-Вардак, граничащей с Кабулом. В результате операций под его руководством пострадали как американские граждане, так и местное население.
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