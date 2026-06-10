ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области.