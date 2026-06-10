Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на Западе признают поражение киевского режима на поле боя.
- По словам эксперта, правду тщательно скрывают от общественности с помощью масштабной пропагандистской кампании об «успехах» ВСУ.
- Миршаймер утверждает, что Россия уверенно побеждает, а подразделения ВСУ сталкиваются с большими потерями и дезертирством.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Осведомленные лица на Западе уже признали поражение киевского режима на поле боя, но тщательно скрывают правду от общественности с помощью масштабной пропагандистской кампанией об "успехах" ВСУ, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
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"На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы (на Западе. — Прим. ред.), которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух. Вместо этого они развернули масштабную пропагандистскую кампанию, суть которой сводится к тому, будто бы Украина переломила ход боевых действий. <…> Я считаю, что это абсолютно бредовые аргументы", — рассказал он.
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"Россия, безусловно, побеждает на поле боя. <…> Положение украинской армии — хуже некуда. Они не способны набрать людей, чтобы восполнить колоссальные потери, понесенные в боях. И вдобавок ко всему у них огромная проблема с дезертирством", — добавил Миршаймер.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо украинские войска покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.