В Ереване суд освободил блогера Аветисяна, назвавшего Пашиняна предателем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогера Артака Аветисяна освободили из-под ареста в Ереване.
- В отношении него применена мера пресечения в виде административного надзора с запретом на публичные выступления.
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под ареста блогера Артака Аветисяна, назвавшего предателем премьера страны Никола Пашиняна, сообщил адвокат блогера Рубен Меликян.
"Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу политзаключенного Артака Аветисяна. Решением уголовного суда Еревана (судья Мушег Арамян) Артак освобожден из тюремного заключения. В его отношении применена мера пресечения в виде административных надзора с запретом на публичные выступления", - написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Аветисян был арестован на месяц 15 мая. Ему было предъявлено обвинение по статье "публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Ранее адвокат Меликян сообщил, что его подзащитный вину не признает, а уголовное дело является классическим случаем политического преследования.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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