В Ереване суд освободил блогера Аветисяна, назвавшего Пашиняна предателем

Аветисян был арестован на месяц 15 мая. Ему было предъявлено обвинение по статье "публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Ранее адвокат Меликян сообщил, что его подзащитный вину не признает, а уголовное дело является классическим случаем политического преследования.