Экс-сотрудник ФТС получил срок за незаконное копирование данных

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника таможни ФТС РФ за незаконное копирование и продажу через посредника охраняемых законом сведений, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В прокуратуре добавили, что экс-сотрудник таможни признан виновным в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, повлекшее причинение вреда этой инфраструктуре, а также в получении через посредника взяток за незаконные действия.