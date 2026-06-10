Экс-сотрудник ФТС получил срок за незаконное копирование данных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший сотрудник Московской таможни ФТС России признан виновным в незаконном копировании и продаже охраняемых законом сведений.
- Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет, оштрафован и лишился специального звания.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника таможни ФТС РФ за незаконное копирование и продажу через посредника охраняемых законом сведений, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Суд признал подсудимого виновными и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет, со штрафом в размере 3,3 миллиона рублей, лишением специального звания, конфискацией денежных средств в размере 1,1 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что экс-сотрудник таможни признан виновным в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, повлекшее причинение вреда этой инфраструктуре, а также в получении через посредника взяток за незаконные действия.
️