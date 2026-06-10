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Экс-сотрудник ФТС получил срок за незаконное копирование данных - РИА Новости, 10.06.2026
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18:23 10.06.2026 (обновлено: 18:27 10.06.2026)
Экс-сотрудник ФТС получил срок за незаконное копирование данных

Экс-сотрудник ФТС получил 12 лет колонии за незаконное копирование данных

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник Московской таможни ФТС России признан виновным в незаконном копировании и продаже охраняемых законом сведений.
  • Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет, оштрафован и лишился специального звания.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника таможни ФТС РФ за незаконное копирование и продажу через посредника охраняемых законом сведений, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Отмечается, что бывший работник Московской таможни ФТС России будучи должностным лицом незаконно копировал охраняемые законом сведения, которые предоставлял за взятки через посредника.
"Суд признал подсудимого виновными и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет, со штрафом в размере 3,3 миллиона рублей, лишением специального звания, конфискацией денежных средств в размере 1,1 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что экс-сотрудник таможни признан виновным в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, повлекшее причинение вреда этой инфраструктуре, а также в получении через посредника взяток за незаконные действия.
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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