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В Кузбассе оправдали двух человек, обвиняемых в убийстве предпринимателя - РИА Новости, 10.06.2026
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15:29 10.06.2026
В Кузбассе оправдали двух человек, обвиняемых в убийстве предпринимателя

В Кузбассе оправдали двух обвиняемых в убийстве бизнесмена в 2023 году человек

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осинниковский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело об убийстве предпринимателя, совершенном в апреле 2023 года.
  • Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству, и суд их оправдал.
  • Вина первого подсудимого по статье о незаконном приобретении и хранении оружия была подтверждена, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей.
БАРНАУЛ, 10 июн – РИА Новости. Суд присяжных оправдал двух обвиняемых в убийстве предпринимателя в Осинниках Кемеровской области, совершенном в 2023 году, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Осинниковский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей. Следствием одному из подсудимых было предъявлено обвинение в убийстве мужчины в апреле 2023 года в районе автостанции города Осинники, совершённого путём выстрела из нарезного огнестрельного оружия в голову потерпевшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине также инкриминировалось незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Второй подсудимый обвинялся в пособничестве, они вместе приехали к месту убийства предпринимателя и потом скрылись.
"Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству… С учётом вердикта присяжных суд оправдал обоих подсудимых по обвинению в совершении убийства и пособничестве", - отмечает пресс-служба.
В то же время вина первого подсудимого по незаконному приобретению и хранению оружия была подтверждена. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей.
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