В Кузбассе оправдали двух человек, обвиняемых в убийстве предпринимателя

Краткий пересказ от РИА ИИ Осинниковский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело об убийстве предпринимателя, совершенном в апреле 2023 года.

Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству, и суд их оправдал.

Вина первого подсудимого по статье о незаконном приобретении и хранении оружия была подтверждена, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей.

БАРНАУЛ, 10 июн – РИА Новости. Суд присяжных оправдал двух обвиняемых в убийстве предпринимателя в Осинниках Кемеровской области, совершенном в 2023 году, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Осинниковский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей. Следствием одному из подсудимых было предъявлено обвинение в убийстве мужчины в апреле 2023 года в районе автостанции города Осинники , совершённого путём выстрела из нарезного огнестрельного оружия в голову потерпевшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине также инкриминировалось незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Второй подсудимый обвинялся в пособничестве, они вместе приехали к месту убийства предпринимателя и потом скрылись.

"Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству… С учётом вердикта присяжных суд оправдал обоих подсудимых по обвинению в совершении убийства и пособничестве", - отмечает пресс-служба.