Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд ликвидировал "Союз украинцев России" - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 10.06.2026
Верховный суд ликвидировал "Союз украинцев России"

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Союза украинцев России"

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации "Союз украинцев России".
  • Организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус, некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление удовлетворить", - решил суд.
«
Как стало известно из озвученного иска, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству, указывал делегат Минюста. Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.
Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили в инстанцию заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
1 января, 21:34
 
ОбществоРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала