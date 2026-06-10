Верховный суд ликвидировал "Союз украинцев России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации "Союз украинцев России".
- Организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус, некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление удовлетворить", - решил суд.
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Как стало известно из озвученного иска, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству, указывал делегат Минюста. Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.
Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили в инстанцию заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.