В Великом Новгороде женщина уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, которая была за рулем автомобиля, попала в ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом.
- Суд признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
- Мировой судья лишил женщину водительских прав на один год, а районный суд оставил наказание без изменений.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Великом Новгороде признал законным лишение водительских прав женщины, которая оставила место ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, в конце октября 2025 года женщина ехала на машине по трассе в сторону областного центра. По ее показаниям, имеющимся в материалах, за рулем ей внезапно стало плохо: потемнело в глазах, она перестала понимать дорожную обстановку и самопроизвольно нажала на педаль газа. В результате она не справилась с управлением и врезалась в тросовое ограждение.
Как уточняется в материалах, вместо того чтобы вызвать ГИБДД, она с сожителем уехала на попутном такси в роддом на плановую госпитализацию. Автомобиль обнаружили полицейские после звонка очевидца, следует из документов.
В них также указано, что женщина на суде не отрицала, что была за рулем, но объяснила свой отъезд необходимостью госпитализации. Медицинские документы, как следует из судебных материалов, подтвердили, что она находилась в стационаре и через два дня родила ребенка. Однако суд в решении указал: даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи.
Мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и лишил прав на один год. Районный суд оставил наказание без изменений.
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