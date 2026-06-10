В Великом Новгороде женщина уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина, которая была за рулем автомобиля, попала в ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом.

Суд признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

Мировой судья лишил женщину водительских прав на один год, а районный суд оставил наказание без изменений.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Великом Новгороде признал законным лишение водительских прав женщины, которая оставила место ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документа, в конце октября 2025 года женщина ехала на машине по трассе в сторону областного центра. По ее показаниям, имеющимся в материалах, за рулем ей внезапно стало плохо: потемнело в глазах, она перестала понимать дорожную обстановку и самопроизвольно нажала на педаль газа. В результате она не справилась с управлением и врезалась в тросовое ограждение.

Как уточняется в материалах, вместо того чтобы вызвать ГИБДД , она с сожителем уехала на попутном такси в роддом на плановую госпитализацию. Автомобиль обнаружили полицейские после звонка очевидца, следует из документов.

В них также указано, что женщина на суде не отрицала, что была за рулем, но объяснила свой отъезд необходимостью госпитализации. Медицинские документы, как следует из судебных материалов, подтвердили, что она находилась в стационаре и через два дня родила ребенка. Однако суд в решении указал: даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи.