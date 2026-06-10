Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде женщина уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 10.06.2026
В Великом Новгороде женщина уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав

Суд признал законным лишение прав женщины, оставившей место ДТП в Новгороде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, которая была за рулем автомобиля, попала в ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом.
  • Суд признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
  • Мировой судья лишил женщину водительских прав на один год, а районный суд оставил наказание без изменений.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд в Великом Новгороде признал законным лишение водительских прав женщины, которая оставила место ДТП и уехала на плановую госпитализацию в роддом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, в конце октября 2025 года женщина ехала на машине по трассе в сторону областного центра. По ее показаниям, имеющимся в материалах, за рулем ей внезапно стало плохо: потемнело в глазах, она перестала понимать дорожную обстановку и самопроизвольно нажала на педаль газа. В результате она не справилась с управлением и врезалась в тросовое ограждение.
Как уточняется в материалах, вместо того чтобы вызвать ГИБДД, она с сожителем уехала на попутном такси в роддом на плановую госпитализацию. Автомобиль обнаружили полицейские после звонка очевидца, следует из документов.
В них также указано, что женщина на суде не отрицала, что была за рулем, но объяснила свой отъезд необходимостью госпитализации. Медицинские документы, как следует из судебных материалов, подтвердили, что она находилась в стационаре и через два дня родила ребенка. Однако суд в решении указал: даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи.
Мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и лишил прав на один год. Районный суд оставил наказание без изменений.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС
24 февраля, 14:18
 
АвтоРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала