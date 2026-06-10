Европе пора наладить дипломатический диалог с Путиным, заявил Стубб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России.
- Стубб подчеркнул необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Финский президент добавил, что европейским странам необходимо скоординировать свои усилия в этом вопросе.
"У нас должна быть общая повестка, нам необходимо иметь общую позицию", - сказал он.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.