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Европе пора наладить дипломатический диалог с Путиным, заявил Стубб - РИА Новости, 10.06.2026
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13:09 10.06.2026 (обновлено: 13:33 10.06.2026)
Европе пора наладить дипломатический диалог с Путиным, заявил Стубб

Стубб: Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России.
  • Стубб подчеркнул необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«
"Я считаю, что Европе давно пора наладить дипломатический диалог с руководством России, а точнее, с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию вела его канцелярия.
Финский президент добавил, что европейским странам необходимо скоординировать свои усилия в этом вопросе.
"У нас должна быть общая повестка, нам необходимо иметь общую позицию", - сказал он.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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