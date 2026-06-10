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Европейские страны обсуждают план обороны без участия США, пишет Times - РИА Новости, 10.06.2026
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22:35 10.06.2026
Европейские страны обсуждают план обороны без участия США, пишет Times

Times: европейские страны активно обсуждают план обороны без участия США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государства Европы обсуждают план обороны без участия США, опасаясь, что те могут парализовать НАТО в условиях кризиса.
  • Скандинавские страны и Франция начали внутренние обсуждения по этому вопросу еще в 2025 году, а Германия и Польша стали активнее изучать запасные варианты.
  • Тема плана обороны без участия США активно обсуждается в неформальной обстановке в штаб-квартире НАТО.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государства Европы на протяжении года активно обсуждают план обороны без участия США, опасаясь, что Соединенные Штаты могут парализовать НАТО в условиях кризиса, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
"Все больше европейских правительств сейчас обдумывают, как быть при сценарии, в котором США могут фактически парализовать НАТО в условиях кризиса, отказавшись задействовать свою знаковую пятую статью о взаимной обороне", - пишет издание.
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По данным газеты, скандинавские страны и Франция еще в 2025 году втайне начали внутренние обсуждения по этим вопросам. По словам дипломатов, в последние несколько месяцев Германия и Польша, которые ранее были сосредоточены на сохранении участия США в НАТО, также стали значительно активнее изучать запасные варианты. Даже в государствах Балтии, которые рассматривают Соединенные Штаты как важнейшего гаранта своей безопасности, некоторые чиновники начинают задумываться над этими вопросами, уточняет издание.
По сведениям газеты, эта тема - предмет оживленных обсуждений "в коридорах" штаб-квартиры НАТО, хотя пока только в неформальной обстановке.
В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят, в том числе, западные чиновники: например, премьер Польши Дональд Туск прямо указывает на "продолжающееся разрушение" блока, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".
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