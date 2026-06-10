Европейские страны обсуждают план обороны без участия США, пишет Times

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государства Европы обсуждают план обороны без участия США, опасаясь, что те могут парализовать НАТО в условиях кризиса.
- Скандинавские страны и Франция начали внутренние обсуждения по этому вопросу еще в 2025 году, а Германия и Польша стали активнее изучать запасные варианты.
- Тема плана обороны без участия США активно обсуждается в неформальной обстановке в штаб-квартире НАТО.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государства Европы на протяжении года активно обсуждают план обороны без участия США, опасаясь, что Соединенные Штаты могут парализовать НАТО в условиях кризиса, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
По данным газеты, скандинавские страны и Франция еще в 2025 году втайне начали внутренние обсуждения по этим вопросам. По словам дипломатов, в последние несколько месяцев Германия и Польша, которые ранее были сосредоточены на сохранении участия США в НАТО, также стали значительно активнее изучать запасные варианты. Даже в государствах Балтии, которые рассматривают Соединенные Штаты как важнейшего гаранта своей безопасности, некоторые чиновники начинают задумываться над этими вопросами, уточняет издание.
По сведениям газеты, эта тема - предмет оживленных обсуждений "в коридорах" штаб-квартиры НАТО, хотя пока только в неформальной обстановке.
В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят, в том числе, западные чиновники: например, премьер Польши Дональд Туск прямо указывает на "продолжающееся разрушение" блока, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".