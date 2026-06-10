Россия вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ из-за падения инфляции.
- Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% на заседании в апреле 2026 года и прогнозирует ее дальнейшее снижение.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ.
"Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров", – сказал он.
Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом 2025 года. На заседании в апреле 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% – на 0,5 процентного пункта, как и на четырех предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году - 8-10%.