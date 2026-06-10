Рейтинг@Mail.ru
Россия вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 10.06.2026 (обновлено: 17:52 10.06.2026)
Россия вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Путин

Путин: мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки Банка России

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ из-за падения инфляции.
  • Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% на заседании в апреле 2026 года и прогнозирует ее дальнейшее снижение.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ.
"Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров", – сказал он.
Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом 2025 года. На заседании в апреле 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% – на 0,5 процентного пункта, как и на четырех предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году - 8-10%.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ
8 июня, 14:48
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала