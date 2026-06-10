США будут усиленно атаковать Иран этой ночью, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона заявил, что США будут усиленно атаковать Иран в ночь на четверг.
- По его словам, удары будут наносить по ключевой инфраструктуре.
- Сам президент Соединенных Штатов при этом указывает, что стороны близки к соглашению.
- Масштабные бомбардировки он анонсировал ранее в среду — якобы из-за затягивания переговоров.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. США будут усиленно атаковать Иран в ночь на четверг, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет.
"Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану. И мы это сделаем", — сказал он журналистам.
Удар Ирана по США вызвал панику на Западе
Вчера, 10:16
По его словам, военные собираются сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры в стране. Бомбардировки могут продолжить и в ночь на пятницу, допустил министр.
Ранее вечером глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон намерен возобновить масштабные атаки по исламской республике после того, как та якобы затягивала переговоры. В то же время он утверждает, что стороны будто бы близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать".
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
США объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.