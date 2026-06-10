США будут усиленно атаковать Иран этой ночью, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Пентагона заявил, что США будут усиленно атаковать Иран в ночь на четверг.

По его словам, удары будут наносить по ключевой инфраструктуре.

Сам президент Соединенных Штатов при этом указывает, что стороны близки к соглашению.

Масштабные бомбардировки он анонсировал ранее в среду — якобы из-за затягивания переговоров.

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. США будут усиленно атаковать Иран в ночь на четверг, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет.

"Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану . И мы это сделаем", — сказал он журналистам.

По его словам, военные собираются сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры в стране. Бомбардировки могут продолжить и в ночь на пятницу, допустил министр.

Ранее вечером глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон намерен возобновить масштабные атаки по исламской республике после того, как та якобы затягивала переговоры. В то же время он утверждает, что стороны будто бы близки к заключению мирного соглашения, которое Тегерану осталось "только подписать".

В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива . Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.