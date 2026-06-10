Рейтинг@Mail.ru
США ударом по двигателю вывели из строя танкер, шедший в Оманском заливе - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 10.06.2026 (обновлено: 19:31 10.06.2026)
США ударом по двигателю вывели из строя танкер, шедший в Оманском заливе

США вывели из строя шедший под флагом Палау в Оманском заливе танкер Settebello

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе.
  • С начала морской блокады иранских портов США вывели из строя восемь судов и развернули еще 134 корабля.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Военные Соединенных Штатов ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе, заявило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных", - говорится в заявлении военных.
Они добавили, что с начала морской блокады иранских портов США вывели из строя восемь судов, развернули еще 134 корабля.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Постпредство ИРИ: сторонники конфронтации используют МАГАТЭ против Ирана
Вчера, 18:07
 
СШАОманский заливВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаПалауВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала