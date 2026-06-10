США ударом по двигателю вывели из строя танкер, шедший в Оманском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе.
- С начала морской блокады иранских портов США вывели из строя восемь судов и развернули еще 134 корабля.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Военные Соединенных Штатов ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе, заявило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных", - говорится в заявлении военных.
Они добавили, что с начала морской блокады иранских портов США вывели из строя восемь судов, развернули еще 134 корабля.