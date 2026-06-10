На катере, уничтоженном США, могли быть гражданские, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ 2 сентября 2025 года американский военный самолет уничтожил катер, вышедший из Венесуэлы, на борту которого находились 11 человек.

По информации издания Intercept, некоторые из убитых могли быть жертвами торговли людьми.

Несмотря на утверждения Пентагона о том, что все 11 убитых были причастны к преступному миру, на закрытых брифингах ведомство отступило от этой версии, имея информацию только об одном из находившихся на катере.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Невинные жертвы торговли людьми могли находиться на первом катере, уничтоженном американцами в рамках операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море, пишет Невинные жертвы торговли людьми могли находиться на первом катере, уничтоженном американцами в рамках операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море, пишет портал Intercep t со ссылкой на показания американских военных в рамках закрытых слушаний в Конгрессе.

Эпизод имел место 2 сентября 2025 года. Замаскированный под гражданский самолет уничтожил ракетным ударом вышедший из Венесуэлы катер с 11 людьми на борту.

"В ходе брифинга высокопоставленный офицер Объединенного штаба Пентагона заявил, что некоторые из убитых американскими военными могли быть жертвами торговли людьми", - говорится в материале.

Вопросы законодателей и правозащитников вызывает количество людей на борту катера. Просто для сопровождения груза наркотиков столько человек не нужны, полагают сомневающиеся.

По информации издания, приказ на уничтожение отдал адмирал Фрэнк Брэдли, который в режиме реального времени наблюдал за происходящим. После попадания первой ракеты два человека выжили и уцепились за обломок. Они махали руками, предположительно, самолету, так как больше никого вокруг не было. По мнению нескольких источников издания, которые видели запись, это означало, что они сдаются или просят помощи. Однако Брэдли отдал приказ о добивании. Позднее он пояснил, что они не подняли обе руки, как принято при сдаче в плен, говорится в статье.

Несмотря на публичные утверждения Пентагона, что все 11 убитых были идентифицированы как причастные к преступному миру, на закрытых брифингах ведомство отступило от этой версии. В действительности, информация была только об одном из находившихся на катере, пишет издание.

Район, из которого вышел катер, известен как перевалочный пункт не только для наркотиков, но и для торговли людьми. При этом даже официальная статистика Береговой охраны свидетельствует о том, что в 20% случаев предположения о наличии наркотиков на борту не подтверждались, говорится в статье.