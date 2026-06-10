США завершили удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные завершили удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
- В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) 9 июня завершили нанесение ударов в порядке самообороны по Ирану, в соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего, в ответ на вчерашнее уничтожение армейского вертолета Apache", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
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Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
"Эта операция была пропорциональным ответом на недавние атаки на американские силы и международные торговые суда, проходящие через региональные воды. Силы США сохраняют бдительность и готовы защищаться от необоснованной иранской агрессии", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее CENTCOM заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.