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США завершили удары по Ирану - РИА Новости, 10.06.2026
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05:03 10.06.2026
США завершили удары по Ирану

CENTCOM: США завершили удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache

© AP Photo / Bernat ArmangueАвианосец USS Dwight D. Eisenhower
Авианосец USS Dwight D. Eisenhower - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные завершили удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
  • В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) 9 июня завершили нанесение ударов в порядке самообороны по Ирану, в соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего, в ответ на вчерашнее уничтожение армейского вертолета Apache", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
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Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
"Эта операция была пропорциональным ответом на недавние атаки на американские силы и международные торговые суда, проходящие через региональные воды. Силы США сохраняют бдительность и готовы защищаться от необоснованной иранской агрессии", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее CENTCOM заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВооруженные силы СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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