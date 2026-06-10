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США проводят третью волну ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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03:36 10.06.2026
США проводят третью волну ударов по Ирану, пишут СМИ

Axios: США проводят третью волну ударов по Ирану

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США проводят третью волну ударов по Ирану.
  • Об этом сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США проводят третью волну ударов по Ирану, передает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Теперь (идет - ред.) третья волна ударов, сообщил американский чиновник", - написал Равид в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.
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