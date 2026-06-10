Краткий пересказ от РИА ИИ
- США считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем стратегической угрозой.
- Критики уверены, что действия США — это попытка ограничить суверенное право Грузии выбирать партнеров по развитию.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США и Европа считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем стратегической угрозой, пишет L'AntiDiplomatico.
"Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси — партия "Грузинская мечта" — делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США — Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом", — говорится в публикации.
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Как считают авторы статьи, действия США — не что иное, как проявление паранойи со стороны государства, теряющего статус мирового гегемона.
"Закон отражает все ужесточающуюся позицию Вашингтона, который рассматривает сотрудничество между Грузией, Россией и Китаем как стратегическую угрозу. Однако, как утверждают критики, это <…> гегемонистская попытка ограничить суверенное право Тбилиси самому выбирать партнеров по развитию. <…> Подход США — и параллельно Европы — направлен на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией", — поясняет издание.
Еще в 2024 году в Госдепе сообщили, что Вашингтон приостанавливает стратегическое партнерство с Тбилиси из-за мнимых антидемократических действий. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что страна готова к возобновлению отношений и ждет от американской стороны соответствующих шагов.