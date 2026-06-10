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США проводят вторую волну ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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02:40 10.06.2026
США проводят вторую волну ударов по Ирану, пишут СМИ

Axios: США проводят вторую волну ударов по Ирану

© AP PhotoЗапуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США проводят вторую волну ударов по Ирану, целями которых стали системы ПВО и радиолокационные комплексы.
  • Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты проводят вторую волну ударов по Ирану, передает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Американский чиновник заявил, что сейчас идет вторая волна ударов США по Ирану, целями которой стали системы ПВО и радиолокационные комплексы", - написал Равид в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.
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В миреИранСШАОманДональд ТрампВооруженные силы СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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