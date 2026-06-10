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США нанесли удары по двум водохранилищам на юге Иране - РИА Новости, 10.06.2026
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02:36 10.06.2026 (обновлено: 02:38 10.06.2026)
США нанесли удары по двум водохранилищам на юге Иране

США ударили по двум водохранилищам в Сирике на юге Ирана

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по двум водохранилищам в городе Сирик на юге Ирана.
  • В результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение.
ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. США нанесли удары по двум водохранилищам в ходе атаки по городу Сирик на юге Ирана, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В ходе атаки США по Сирику удару подверглись два водохранилища, в результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение", - говорится в сообщении.
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