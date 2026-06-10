Рейтинг@Mail.ru
Новый и.о. главы нацразведки США приступит к работе 19 июня - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 10.06.2026
Новый и.о. главы нацразведки США приступит к работе 19 июня

Трамп заявил, что новый и.о. главы нацразведки США приступит к работе 19 июня

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Уильям Пулт станет исполняющим обязанности директора национальной разведки.
  • Пулт приступит к работе 19 июня.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый и.о. главы нацразведки страны Билл Пулт приступит к работе 19 июня.
"Уильям Пулт, который тесно сотрудничает с Тулси Габбард, в пятницу, 19 июня, станет исполняющим обязанности директора национальной разведки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулт будет исполнять обязанности главы национальной разведки вместо Габбард, которая в мае сообщила, что покинет этот пост 30 июня.
Аарон Лукас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Будущий глава Нацразведки США курировал тему России и владеет русским
28 мая, 04:04
 
В миреСШАДональд ТрампТулси Габбард
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала