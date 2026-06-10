Новый и.о. главы нацразведки США приступит к работе 19 июня

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый и.о. главы нацразведки страны Билл Пулт приступит к работе 19 июня.

Ранее Трамп заявил, что директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулт будет исполнять обязанности главы национальной разведки вместо Габбард, которая в мае сообщила, что покинет этот пост 30 июня.